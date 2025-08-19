Почему заказывают цветы у нас? Краткая история о нашей компании по доставке цветов в Калиниграде и области.

Мы знаем, как важно порадовать родных и друзей в особые моменты их жизни. Поэтому мы с любовью и вниманием подходим к каждому заказу цветов в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске. Наша история началась в 2017 году, когда мы решили создать качественный сервис для доставки цветов, который бы избавил вас от негативного опыта, с которым сталкивались сами.

С тех пор мы не только открыли цветочный магазин в Светлогорске, но и расширили наши горизонты, запустив второй филиал в Зеленоградске в 2019 году. А в 2025 году мы с радостью начали предлагать доставку цветов в Калининграде, чтобы каждый мог порадовать своих близких, независимо от расстояния.

Мы гордимся тем, что за эти годы вложили много сил и умений в развитие нашего сервиса. Мы стремимся стать лучшими в своем деле и не останавливаемся на достигнутом! Заказать цветы с доставкой в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске стало проще простого — просто выберите букет, который понравится, и мы позаботимся о его доставке.

Каждый ваш отзыв для нас очень важен. Он помогает нам расти и улучшаться, чтобы сделать ваш опыт еще более приятным. Доверьте нам заботу о ваших эмоциях — мы уверены, что доставка цветов в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске подарит вашим близким яркие впечатления и незабываемые моменты радости!

Заказывайте цветы с доставкой в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске — мы всегда рядом, чтобы сделать ваши праздники еще более особенными!

Почему выгодно заказывать у нас?

Мы не являемся посредниками по доставке цветов. Мы являемся официальным магазином с филиалами в указанных городах, что дает вам преимущество получать действительно хорошие букеты за указанную стоимость, так как вы не платите никаких комиссий посредникам.

Как быстро осуществляется доставка цветов?

Мы предлагаем доставку цветов в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске в кратчайшие сроки. В зависимости от вашего местоположения, доставка возможна в течение 1-3 часов. Также доступна срочная доставка в пределах города по запросу и согласованию с филиалом магазина. Стандартно доставка осуществляется от 90мин.

Сколько стоит доставка цветов в Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске?

Стоимость доставки по Калининграду и в пределах окружной - 350руб. Для удаленных районов стоимость доставки рассчитывается отдельно исходя их тарифов курьерской службы. Стоимость доставки по Светлогорску и Зеленоградску 300 руб. Доставка в другие населенные пункты описана в разделе "Доставка". Там можно найти нужный населенный пункт и при оформлении заказа указать зону доставки. Для особых зон доставки "Куршская коса" дополнительно к стоимости доставки добавляется тариф пропуска курьера в заповедную зону.

Как оформить заказ на доставку цветов?

Чтобы заказать доставку, выберите букет на сайте, укажите адрес и контактные данные, выберите зону доставки и подтвердите заказ. После этого наш курьер выполнит доставку точно в срок. Также для вашего удобства мы сделали пошаговую инструкцию как сделать заказ на сайте, с ней можно ознакомиться здесь.

Можно ли заказать доставку цветов в другой город?

Мы специализируемся на доставке цветов по Калининграду, Светлогорску и Зеленоградску, но можем организовать доставку в некоторые близлежащие населенные пункты указанные в разделе "Доставка". Уточните детали доставки у нашего менеджера.



Какие гарантии качества при доставке цветов?

Мы гарантируем, что при доставке вы получите свежие цветы, оформленные в соответствии с вашим заказом. Если вас не устроит качество, вы можете обратиться к нам в течении 4 часов после доставки, и мы заменим букет или повторим доставку.

Можно ли заказать доставку цветов анонимно?

Да, наша доставка позволяет отправить цветы без указания данных отправителя. Просто отметьте соответствующую информацию при оформлении заказа или сообщите об этом менеджеру, если оформляете доставку цветов по телефону.

Каким образом осуществляется доставка в праздничные дни?

В праздничные дни спрос на доставку цветов увеличивается, поэтому мы рекомендуем оформлять доставку заранее. Мы обеспечиваем своевременную доставку даже в загруженные периоды.

Работаете ли вы с корпоративными клиентами для доставки цветов?

Да, мы предлагаем специальные условия для корпоративных клиентов, включая регулярную доставку цветов в отели и на мероприятия для предприятий.

Как связаться с нами по вопросам доставки?