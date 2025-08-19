Разноцветы - доставка цветов Калининград

Доставка цветов в Калининграде и области

+79520569658
с 09:00 до 21:00
0
Доставим яркие эмоции
Цветы в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске
ВЫБРАТЬ БУКЕТ
Бесплатная доставка
По городу от 5000 рублей
ЗАКАЗАТЬ
НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩИЙ БУКЕТ?
У НАС ЕСТЬ МНОГО ДРУГИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛЕ.
ПЕРЕЙТИ
30 ноября - День Мамы!
Успей сделать заказ и поздравить маму!
Выбрать
Выбери свой букет
Категория 1

Моно букеты от 2000р.

Категория 2

Премиум от 10000р.
Категория 3

Авторские букеты от 3000р.
Категория 4

Комплименты от 2000р.
Цветы и повод
Подкатегории — компактный слайдер
Специальное предложение на День мамы
Букет из хризантем с доставкой в Калининграде
В корзину
Букет “For mom №1”
6,050
хризантема с гортензией букет с доставкой в калининграде
В корзину
Букет “SNOW CLOUDS”
4,100
Букет с французскими розами в калининграде
В корзину
Букет “Sandy”
4,970
Букет из хризантем и кустовых роз на день матери Калининград
В корзину
Букет “For mom”
3,500
Букет из роз с доставкой в Калининграде
В корзину
Букет “Blueberries”
4,600
Популярные букеты
Премиум композиция "Love"
В корзину
Премиум композиция “Love”
24,990
Премиум коробка из красных роз
В корзину
Композиция “Silk”
33,700
Моно букет из красных Французских роз с доставкой в Светлогорске
Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Моно букет “Red”
3,200
Нежный букет с доставкой по Калининграду,Светлогорску, Зеленоградску
В корзину
Букет “Summer breeze”
3,990
Премиум композиция с французскими розами в Светлогорске и Зеленоградске
В корзину
Премиум композиция в корзине “Lavender mood”
18,000
Премиум композиция из цветов Светлогорск и Зеленоградск
В корзину
Премиум корзина “Pink Mondial”
24,000
Нежный букет с лизиантусом
В корзину
Букет “Annabelle”
4,380
Цветы с доставкой в Светлогорске. Букет в нежно голубом и алом цвете.
Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Букет “Love in bloom”
от 3,550
Нежный букет из французских роз и альстромерии
В корзину
Букет «Бизе»
4,860
Моно букет из розовой альстромерии.- Цветы Светлогорск и Зеленоградск.
Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Скидка -13%
Букет из альстромерий
Первоначальная цена составляла ₽4,300.Текущая цена: ₽3,750.
Французские розы в Калининграде
Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Букет “Pink”
6,180
Букет нежный из розовой французской розы и ромашек
В корзину
Букет “French kiss”
4,200
Нежный букет с диантусами и гортензией
В корзину
Моно букет “Kiwi”
3,720
Букет "Mari"
В корзину
Букет “Mari”
5,020
Цветы в Светлогорске и Зеленоградске. Нежный букет из белой эустомы и нежных розовых французский роз.
Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Букет “Alisa”
от 4,420
Моно букет из розовых диантусов
В корзину
Букет “Veronica”
3,930
букет из лилий доставка цветов калининград
Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Скидка -22%
Моно букет из Лилий
от 4,9903,910
Моно букет "Пудра"
Выберите параметры Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Моно букет “Пудра”
4,300
Популярные Сеты из шаров
Сет из шаров №52
В корзину
Сет из шаров №52
2,300
Сет из шаров "Romance"
В корзину
Сет из шаров “Romance”
4,440
Сет из шаров "Красный бархат"
В корзину
Сет из шаров “Красный бархат”
3,500
Сет из шаров "Бриз"
В корзину
Сет из шаров “Бриз”
3,150
Сет из шаров "Изумруд"
В корзину
Сет из шаров “Изумруд”
2,220
Белые и красные шары доставка в Светлогорске и Зеленоградске
В корзину
Сет из шаров “White and red”
1,890
Набор шаров из розовых сердец
В корзину
Сет из шаров “Aura”
2,300
Перейти в каталог товаров в категории шары
Шары
Шары 52

Наши преимущества

Быстрая доставка

Быстрая доставка от 90мин.

Доставляем цветы по Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску

Свежие цветы

Свежие цветы 100%

Используем только свежие цветы от проверенных поставщиков

Фото перед отправкой

Фото перед отправкой

Присылаем фото букета перед доставкой по просьбе клиента

Открытка в подарок

Открытка в подарок к заказу

Передадим ваши теплые слова сквозь расстояния

Почему заказывают цветы у нас? Краткая история о нашей компании по доставке цветов в Калиниграде и области.

Мы знаем, как важно порадовать родных и друзей в особые моменты их жизни. Поэтому мы с любовью и вниманием подходим к каждому заказу цветов в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске. Наша история началась в 2017 году, когда мы решили создать качественный сервис для доставки цветов, который бы избавил вас от негативного опыта, с которым сталкивались сами.

С тех пор мы не только открыли цветочный магазин в Светлогорске, но и расширили наши горизонты, запустив второй филиал в Зеленоградске в 2019 году. А в 2025 году мы с радостью начали предлагать доставку цветов в Калининграде, чтобы каждый мог порадовать своих близких, независимо от расстояния.

Цветы с доставкой в Калининграде
Цветы в Калининграде с доставкой на дом

Мы гордимся тем, что за эти годы вложили много сил и умений в развитие нашего сервиса. Мы стремимся стать лучшими в своем деле и не останавливаемся на достигнутом! Заказать цветы с доставкой в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске стало проще простого — просто выберите букет, который понравится, и мы позаботимся о его доставке.

Каждый ваш отзыв для нас очень важен. Он помогает нам расти и улучшаться, чтобы сделать ваш опыт еще более приятным. Доверьте нам заботу о ваших эмоциях — мы уверены, что доставка цветов в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске подарит вашим близким яркие впечатления и незабываемые моменты радости!

Заказывайте цветы с доставкой в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске — мы всегда рядом, чтобы сделать ваши праздники еще более особенными!

Интернет магазин цветов в Калининграде

Отзывы о нашей работе

Частые вопросы по оформлению заказа на нашем сайте

Почему выгодно заказывать у нас?

Мы не являемся посредниками по доставке цветов. Мы являемся официальным магазином с филиалами в указанных городах, что дает вам преимущество получать действительно хорошие букеты за указанную стоимость, так как вы не платите никаких комиссий посредникам.

Как быстро осуществляется доставка цветов?

Мы предлагаем доставку цветов в Калининграде, Светлогорске и Зеленоградске в кратчайшие сроки. В зависимости от вашего местоположения, доставка возможна в течение 1-3 часов. Также доступна срочная доставка в пределах города по запросу и согласованию с филиалом магазина. Стандартно доставка осуществляется от 90мин.

Сколько стоит доставка цветов в Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске?

Стоимость доставки по Калининграду и в пределах окружной - 350руб. Для удаленных районов стоимость доставки рассчитывается отдельно исходя их тарифов курьерской службы. Стоимость доставки по Светлогорску и Зеленоградску 300 руб. Доставка в другие населенные пункты описана в разделе "Доставка". Там можно найти нужный населенный пункт и при оформлении заказа указать зону доставки. Для особых зон доставки "Куршская коса" дополнительно к стоимости доставки добавляется тариф пропуска курьера в заповедную зону.

Как оформить заказ на доставку цветов?

Чтобы заказать доставку, выберите букет на сайте, укажите адрес и контактные данные, выберите зону доставки и подтвердите заказ. После этого наш курьер выполнит доставку точно в срок. Также для вашего удобства мы сделали пошаговую инструкцию как сделать заказ на сайте, с ней можно ознакомиться здесь.

Можно ли заказать доставку цветов в другой город?

Мы специализируемся на доставке цветов по Калининграду, Светлогорску и Зеленоградску, но можем организовать доставку в некоторые близлежащие населенные пункты указанные в разделе "Доставка". Уточните детали доставки у нашего менеджера.

Какие гарантии качества при доставке цветов?

Мы гарантируем, что при доставке вы получите свежие цветы, оформленные в соответствии с вашим заказом. Если вас не устроит качество, вы можете обратиться к нам в течении 4 часов после доставки, и мы заменим букет или повторим доставку.

Можно ли заказать доставку цветов анонимно?

Да, наша доставка позволяет отправить цветы без указания данных отправителя. Просто отметьте соответствующую информацию при оформлении заказа или сообщите об этом менеджеру, если оформляете доставку цветов по телефону.

Каким образом осуществляется доставка в праздничные дни?

В праздничные дни спрос на доставку цветов увеличивается, поэтому мы рекомендуем оформлять доставку заранее. Мы обеспечиваем своевременную доставку даже в загруженные периоды.

Работаете ли вы с корпоративными клиентами для доставки цветов?

Да, мы предлагаем специальные условия для корпоративных клиентов, включая регулярную доставку цветов в отели и на мероприятия для предприятий.

Как связаться с нами по вопросам доставки?

Если у вас есть вопросы по доставке цветов, свяжитесь с нашим менеджером по телефону или через мессенджер. Мы готовы помочь и обеспечить удобную доставку. Наша компания специализируется на качественной и быстрой доставке цветов по Калининграду, Светлогорску и Зеленоградску. Закажите доставку уже сегодня и порадуйте своих близких красивым букетом! 

Описание первой картинки Описание второй картинки

Доставляем цветы в Калининграде и области.

Закажите свежие цветы с быстрой доставкой по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску. Наши филиалы в этих городах гарантируют, что ваш букет соберут и доставят быстро, без долгой перевозки из Калининграда. Только свежие цветы, аккуратная упаковка в транспортной коробке с водой и бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. Выберите идеальный букет онлайн и порадуйте близких ярким подарком!
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.